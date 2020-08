Vriend van Raikkonen voorziet Kimi's naderende pensioen

Race-held Kimi Raikkonen zou zijn helm aan het einde van dit seizoen zo maar eens aan de spreekwoordelijke wilgen kunnen hangen. Dat zegt een vriend van de snelle Fin.

Volgens Kimi’s vriend Toni Vilander - die voor Ferrari in de GT racet - begint de motivatie bij de 40-jarige Kimi af te nemen.

Rakkonen staat niet bekend om zijn lange teksten of het vele praten. En dus is Vilander Kimi in dit geval te snel af. Hij loopt leeg op de Finse zender C More:

“Hij heeft meerdere keren gezegd dat hij niet meer in de Formule 1 zou zijn gebleven als het racen niet zo belangrijk voor hem was”

Rode lantaarn

De wereldkampioen van 2007 rijdt dit seizoen regelmatig met de rode lantaarn. Het team van Alfa Romeo is dit jaar nog maar een schim van het sterkte F1-team dat het ooit was onder de naam Sauber F1-Team.

Pupil van Peter Sauber in 2001

Kimi debuteerde er in 2001 en maakte alle kansen waar die toenmalig teambaas Peter Sauber hem destijds kon geven. Nog geen jaar na zijn debuut reed Kimi vooraan in het F1-veld in de McLaren-Mercedes. Het team maakte furore met de jonge Kimi in de zilveren wagens onder leiding van Ron Dennis en Norbert Haug.

Dit jaar rijdt Kimi in één van de sloomste auto’s van het huidige F1-veld. De Ferrari-aangedreven Alfa Romeo heeft het moeilijk in de achterhoede van het veld.

Motivatie moeilijker op te brengen in de achterhoede

Kimi’s vriend Toni Vilander zegt dat voor Kimi de motivatie steeds moeilijker op te brengen is.

“Hij zit in een moeilijke situatie, rijdend aan de achterkant van het veld, vechtend met Russell en Latifi. Het motiveert Kimi niet zo meer, dat is het moeilijke hieraan.”

“Als hij nog voor de punten had mee gedaan dan zou hij nog wel blij zijn zich weten te motiveren om zijn best te doen tijdens elke sessie. Maar nu gaat het allemaal te geforceerd,” zegt Vilander.

Rare vogel

Ook zegt hij dat Raikkonen er de man naar is on vrijuit te praten over zijn toekomst.

“Kimi is een rare vogel in de wereld van de F1. Normaal gesproken praten coureurs met een status zoals Kimi over oplossingen en wat anderen ervan denken. Kimi denkt helemaal niet op die manier. Hij maakt zijn eigen besluit. De enige die hij waarschinnlijk zal raadplegen is Minttu (zijn vrouw”,red.).”