Alexander Albon mist snelheid op vrijdag

Alexander Albon heeft veel om over na te denken na de vrije trainingen van vrijdag. Hij kwam in beide sessies zo'n 0,8 seconden tekort op teamgenoot Max Verstappen.

"In de ochtend was ik op mijn gemak in de auto. Vanmiddag niet echt. We probeerden een paar dingen en dat werkte niet de goede kant op die we hadden gehoopt, maar was een verbetering. Toch zijn de Mercedessen nog erg snel. We moeten de data goed bekijken. Misschien moeten we terug naar de afstelling zoals we die hadden in de eerste vrije training. We zullen hier sowieso de banden goed moeten managen, dat is zeker. "

Teambaas Christian Horner liet na de vrijdagtrainingen weten dat de auto niet makkelijk te besturen is en dat Albon nog wat vertrouwen moet winnen. Op die manier zou hij moeten kunnen aansluiten bij Verstappen.