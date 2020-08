Ocon bekent: "Ik moet nog op snelheid zien te komen na terugkeer"

Esteban Ocon zegt dat hij nog steeds op snelheid komt in de Formule 1. De Franse coureur verloor eind 2018 zijn stoeltje bij Force India, maar keerde met steun van Mercedes dit jaar terug bij Renault.

Hoewel teamgenoot Daniel Ricciardo de gele auto af en toe heeft doen laten schitteren, moet de 23-jarige Ocon nog snelheid zien te vinden.

"Ik denk niet dat ik terug ben op het niveau dat ik eind 2018 had. Maar dat is geen verrassing - ik wist dat het niet gemakkelijk zou zijn om weer in de auto te stappen", zo liet Ocon Franse media optekenen.

"Ik ben blij met hoe mijn seizoen is begonnen, maar ik wil natuurlijk meer."

Teamgenoot Daniel Ricciardo vertrekt volgend seizoen naar McLaren, maar steunde Ocon.

"Ik heb zijn potentieel gezien", zei Ricciardo.

"Ik vertrek aan het einde van het seizoen en ik denk dat Esteban het over kan nemen en die verantwoordelijkheden op zich kan nemen, ook al is zijn nieuwe teamgenoot nóg ouder dan ik", grapte Ricciardo. Hij refereert hiermee naar de terugkeer van racelegende Fernando Alonso. De Spaanse coureur wordt volgend seizoen de teamgenoot van Ocon.