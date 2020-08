Marko heeft nieuwe hoop: "Verstappen kan vechten voor pole in Spa-Francorchamps"

Helmut Marko put nieuwe hoop uit het feit dat de kwalfiicatie party modus zo goed als zeker wordt verbannen vanaf de Belgische Grand Prix. Vanaf dat moment moet de gelijkheid meer terug gaan komen in de Formule 1 en dus ook vooral tijdens de kwalificatiesessies.

Dit zou ervoor kunnen zorgen dat Max Verstappen weer kan vechten voor de pole positions, zo denkt zijn baas Helmut Marko. Dat zei hij in gesprek met het Duitse RTL in Barcelona: "De partymodus van Mercedes is enorm sterk. Tijdens de kwalificatie is die motor goed voor zeven tienden tot een volle seconde vergeleken met de nummer twee. In Barcelona komen we niet in de buurt omdat er twee rechte stukken op dat circuit zijn."

Marko denkt dus niet dat het mogelijk is om komend weekend te strijden voor de eerste startpositie maar vanaf de thuisrace van Max Verstappen moet dat wel kunnen denkt hij: "In Barcelona is het misschien niet mogelijk, maar na de mogelijke technische veranderingen is het denk ik wel mogelijk om te strijden om de pole position op Spa-Francorchamps."