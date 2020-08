Herbert: "Max Verstappen is klaar voor de aanval op Hamilton"

Het Formule 1-seizoen 2020 leek de boeken in te gaan als een formeel kampioenschap waarbij Mercedes zou domineren en alle races ging winnen. Dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn. Na vier goede races hadden andere teams het nakijken. Max Verstappen kwam afgelopen weekend in de vijfde race opeens heel sterk terug met zijn Red Bull, die goed presteerde en dus is het kampioenschap weer open.

Met deze prestatie van Verstappen en het prachtige resultaat is het vertrouwen terug bij Red Bull Racing en Honda. Over het algemeen is Mercedes nog steeds het te kloppen team, maar Verstappen mag zeker niet worden uitgesloten als kanshebber voor de titel. In ieder geval Johnny Herbert, voormalig F1-coureur, die ervan overtuigd is dat Verstappen klaar is om aan te vallen voor de titel.

Verstappen een grote bedreiging

In gesprek met Sky Sports zegt Johnny Herbert dat hij denkt dat Verstappen klaar is om de wereldtitel de winnen: "Ja, ik denk dat hij dat is. Ik denk dat hij zo volwassen is geworden na die eerste overwinning in Barcelona toen hij overstapte van Toro Rosso naar het grote team Red Bull."

"Ik denk ook vanwege zijn capaciteiten en zijn vermogen om alle informatie te absorberen die hij als Formule 1-coureur in een groot team moet doen, wordt hij alleen maar sterker en sterker. En als hij sterker wordt, wordt hij die grotere bedreiging voor de wereldtitel en dus ook voor Hamilton."

Dit doet Herbert denken aan 2007, toen Lewis Hamilton in de Formule 1 kwam en het tegen tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso opnam. "We hebben een heel, heel vergelijkbaar type coureur in Max Verstappen en dat is spannend voor mij, voor jou en voor fans die deze sport volgen."