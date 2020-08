Flavio Briatore: Ferrari mist sterke leider

Flavio Briatore is het met Bernie Ecclestone eens over het gebrek aan leiderschap bij Ferrari.

Over de crisis van het team uit Maranello, zei voormalig F1-baas Ecclestone dat zijn vriend en voormalige zakenpartner Briatore een "ongelooflijk bekwame" vervanger zou zijn voor Mattia Binotto.

Briatore is het ermee eens dat de problemen van Ferrari te verwijten valt aan de leiding.

"Er zijn mensen die altijd het moeilijke pad volgen - de meest gecompliceerde wegen", zei de voormalige baas van Benetton en Renault in het Italiaans tegen Betway.

"En op dit moment is dat Ferrari."

"Ferrari heeft een belangrijk bedrijf en een spectaculaire naam - elke coureur zou twee of drie jaar voor hen willen rijden", zei de Italiaan.

"Maar dan kijk je naar prestaties op de baan en daar hebben ze al jaren problemen. Ze hebben geweldige coureurs gehad en niets gewonnen, en daar moet een reden voor zijn. De reden in dit geval is dat Ferrari geen duidelijk leiderschap heeft. Als er geen duidelijke leider is, duwt niet iedereen in dezelfde richting."

"Als de richting wordt bepaald door drie, vier, vijf mensen, zijn de resultaten wat ze daar nu zijn," voegde Briatore eraan toe. "Op dit moment is Ferrari niet echt Ferrari."