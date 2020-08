Update: 'Verbod op Party-modus in kwalificaties al ná Spaanse GP van kracht'

Volgens motorsport.com zou de FIA op zeer korte termijn de 'party-modus' voor motoren tijdens kwalificaties willen verbieden. De site stelt dat er wordt gewerkt aan een voorstel om in regels vast te leggen dat ook de motorconfiguratie tijdens de race hetzelfde moet zijn als tijdens de kwalificatie.

Het zou een einde maken aan frustraties van sommige teams op de zaterdagen wanneer zij toezien hoe met name Mercedes soms wel een seconde sneller blijkt dan de rest. Hun truc: een motorafstelling die hen extra vermogen kan geven tijdens de kwalificatie, in de paddock ook wel de 'party-modus' genoemd.

Mogelijk al vanaf Grand Prix van België al van kracht

Volgens Adam Cooper is er een brief uit gegaan naar alle teams hierover. De FIA zou willen aansturen op een motorafstelling die vanaf de volgende Grand Prix na de Spaanse race moet gaan vallen onder de parc fermé-procedures. Na de kwalificatie mag er dan niet meer worden gesleuteld aan de auto's, en dan ook niet meer aan de motoren.

Journalist Adam Cooper schrijft dat de ban mogelijk in nadere verklaringen wordt toegelicht en al van kracht zou zijn met ingang van de Belgische GP. Ook schrijft hij dat de teams hierover nog nadder geïnformeerd worden via een 'technical directive' van de FIA.

Mocht de regel inderdaad worden ingevoerd, dan lijkt het vooral een nadeel te zijn voor de Mercedes-aangedreven teams, al ziet Lewis Hamilton dat niet. Hij laat vandaag in een eerste reactie weten dat de FIA niet 'het gewenste effect' zal bereiken met deze maatregel.

"Ze willen ons altijd afremmen, dus dit is geen verrassing. Ik denk niet dat het verder niet zo heel veel invloed gaat hebben op ons."

Valterri Bottas zegt tijdens de persconference: "We heben er geen paniek over, want alles is hetzelfde voor iedereen. Als iedereen dezelfde modus heeft, zal dat tot gevolg hebben dat er minder wordt ingehaald tijdens de race."