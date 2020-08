Kimi Raikkonen maakt grap: "Mijn zoontje is bijna Max Verstappen"

Kimi Raikkonen is niet vaak actief op social media, maar als hij actief is, trekt hij vaak de aandacht. De Fin staat bekend om zijn droge en korte antwoorden, maar via Instagram laat hij zich soms losgaan. De oudste Formule 1-coureur van de huidige grid laat via zijn Instagram-story weten dat hij zijn zoontje in de voetsporen van Max Verstappen wil zetten. De twee, Kimi en zijn zoon, zijn vaak actief op de kartbaan in de buurt en racen vaak tegen elkaar.

Kimi Raikkonen Kimi on his Instagram-story: