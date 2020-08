Verstappen staat te popelen om de Red Bull weer de sporen te geven in Barcelona

Veel tijd om na te genieten van zijn majestueuze overwinning op Silverstone, heeft Max Verstappen niet. Niet dat de Nederlandse topcoureur dat erg vindt, hij popelt om weer in de Red Bull Racing plaats te nemen en de concurrenten te grazen te nemen in Barcelona.

Maar eerst blikt Verstappen nog even terug op de succesvolle race, zo valt te lezen op zijn website Verstappen.nl.

'Silverstone gaf veel voldoening''

Max: “Dat was een geweldige teamprestatie, voor ons en voor Honda, om afgelopen weekend de race te winnen. Het was een fantastisch resultaat en wat onverwacht, maar toen we eenmaal aan het racen waren, zag ik dat we een erg goede snelheid hadden. Het gaf veel voldoening en het toont dat als je blijft werken richting een doel dat er mooie resultaten mogelijk zijn.”

Hoe vroeg in de race had je in de gaten dat je de snelheid had om Mercedes bij te blijven? Max vertelt: “De eerste stint ging erg goed, ondanks dat we niet op dezelfde band als Mercedes reden, maar ik wist niet zeker of ze voluit gingen, dus ik hield er rekening mee dat ze misschien in de laatste paar ronden opeens sneller zouden gaan, want gewoonlijk zijn ze erg snel. Halverwege de laatste stint zag het ernaar uit dat zij moeite hadden met hun banden en niet die extra snelheid ten opzichte van ons hadden. Vanaf toen reed ik comfortabel aan de leiding.”

Je had een paar rake uitspraken over de boordradio. Heb je al iets nieuws voor komend weekend in gedachten? Max: “Laten we dat nog een verrassing houden, maar ik denk dat we die erin moeten houden. Ik had niet vooraf nagedacht over die oma-opmerking, die kwam spontaan terwijl ik aan het racen was en wilde pushen!”

Afwachten hoe snel de Red Bull blijkt in Barcelona

Wat verwacht je van de race komend weekend in Barcelona? Max: “Het is een andere baan, dus het is afwachten hoe competitief we ten opzichte van Mercedes zullen zijn en hoe de temperaturen invloed gaan hebben. Het circuit van Barcelona is vrij zwaar voor de banden, dus ik weet niet hoe goed die het in de hitte gaan houden. Er zullen veel vraagtekens zijn, omdat we normaal gesproken eerder in het jaar hier rijden, maar ik kijk er erg naar uit en na de winst van afgelopen weekend kan ik niet wachten om weer te racen.”