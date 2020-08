Nico Hülkenberg reist richting Barcelona deze week "Goed nieuws, of het einde"

Nico Hulkenberg reist deze week naar Barcelona. De Duitser verving Sergio Perez op het laatste moment bij Racing Point, nadat de Mexicaan positief testte op het coronavirus.

De afgelopen twee Grands Prix op Silverstone nam Hulkenberg de honneurs waar, al kon hij door een mankement aan de auto op het laatste moment niet starten tijdens de Grand Prix van Groot-Britannië.

Hoewel teambaas Otmar Szafnauer zegt "99 procent" zeker te zijn dat Perez dit weekend in Spanje virusvrij zal zijn, laat Hülkenberg echter aan het Duitse RTL weten dat hij later deze week naar het circuit nabij Barcelona reist.

Hülkenberg: "Ik bereid me voor op Barcelona in de simulator, en dan ga ik daar woensdag of donderdag heen. Dan wacht ik op goed nieuws - of op het einde."

De voormalig Renault-coureur, die eind vorig jaar zijn stoeltje in de F1 verloor, werd in de paddock en pitstraat geprezen na de kwalificatie van afgelopen weekend in Silverstone. De Hulk kwalificeerde zich als derde, leek lange tijd af te stevenen op een vijfde plaats, maar finishte uiteindelijk als zevende vanwege een opmerkelijk late pitstop.

"Het was uiteindelijk niet het sprookje dat iedereen wilde, maar dat was misschien een beetje aanmatigend als je ziet hoe sterk Mercedes en Red Bull zijn. Het was goed', drong hij aan.

Jacques Villeneuve nam het voor Hülkenberg op en denkt dat de Duitser is gepiepeld door Racing Point. Met nog acht ronden te gaan leek Hulkenberg af te stevenen op een mooie vijfde plaats, maar onverwacht haalde het team hem binnen voor een extra, derde pitstop. Onlogisch, aangezien alle directe wagens om Hülkenberg heen het af konden met twee pitstops. Door de extra stop zag De Hülk teamgenoot Lance Stroll en Red Bull-coureur Alexander Albon aan zich voorbij gaan.

Volgens Villeneuve is het kraak helder: Hülkenberg moest van Racing Point Lance Stroll op die manier aan extra punten helpen. Dat zegt de wereldkampioen van 1997 in gesprek met Sky Sports Italia.

"Nico reed een hele goede race en bleef telkens voor zijn teamgenoot. Daarna verloor hij door de onnodige pitstop opeens zijn plek, dat was heel raar", zo roept Villeneuve voor de camera van Sky Italia. "Ik denk dat ze Hulkenberg naar binnen hebben gehaald zodat Stroll voor hem op de baan zou eindigen, want dat was natuurlijk handiger voor het team."

Villeneuve was afgelopen raceweekend sowieso al flink kritisch op het roze team. "Als eigenaar kan Lawrence Stroll niet trots zijn op een wagen die niet van hen is. De wagen is volledig gekopieerd, daar is niks eigens aan gemaakt. Hoe kun je trots zijn op je team als je op deze manier te werk gaat. In mijn ogen kan dat niet. Daarnaast moeten in mijn optiek alle punten van Racing Point worden afgepakt, niet slechts een deel", zei de Canadees.

Hoe het ook zit, voor Nico Hülkenberg zit er weinig anders op dan trouw af te reizen naar Barcelona, voor het geval Perez niet door de corona-tests komt. Of hij dan volgend jaar nog een stoeltje in de Formule 1 kan bemachtigen, is maar de vraag.

Ralf Schumacher denkt in ieder geval van niet. "Ik vrees dat dat het geval zal zijn", zei Ralf Schumacher tegen Sky Deutschland. Aan de ene kant zag hij er in het verleden niet zo goed uit tegen sommige teamgenoten, zoals Daniel Ricciardo. En er komen heel sterke jonge coureurs aan. Sebastian (Vettel) bestaat ook nog steeds", zei de voormalige F1-coureur.