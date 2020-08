Formule 1-specialist Mark Hughes: "Verstappen nog niet de beste coureur, maar komt dichtbij"

De Britse autosport-journalist en autosportkenner Mark Hughes is van mening dat Max Verstappen en Lewis Hamilton de twee beste coureurs op de grid zijn. Hamilton op dit moment nog net iets beter dan Verstappen.

"Er zijn dagen dat Hamilton, Verstappen, Leclerc of Ricciardo de beste coureurs zijn. Dat is een momentopname, afgelopen zondag was dat Max Verstappen."

Verstappen benaderde de perfectie

Hughes gaat verder: "Red Bull heeft hem de mogelijkheid gegeven en Verstappen voerde het perfect uit. Om in het tweede deel met een harde band door te kunnen komen naar het derde deel laat zien dat je een super ronde hebt moeten rijden. Wat hij daarna in de race liet zien was briljant."

"Bekijk het eens van de andere kant. Zet Hamilton in de Red Bull en Verstappen in de Mercedes dan zie je dat de auto de dominante factor is." Hughes eindigde met de uitspraak dat Hamilton nog steeds de beste coureur is. "Ze komen steeds dichter en dichter bij elkaar", sloot Hughes af.