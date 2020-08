Vettel begrijpt Ferrari niet: "Precies gedaan wat vanmorgen besproken is niet te doen"

Het huwelijk tussen Sebastian Vettel en Ferrari leek een aantal jaren geleden ideaal. Uit elkaar gaan is vaak niet prettig maar de manier waarop de Duitser en het Italiaanse team dat doen is zeer ongelukkig. Begin dit jaar noemde teambaas Binotto Vettel nog zijn eerste coureur voor 2020.

Nog voor het uitgestelde seizoen 2020 was begonnen werd bekend gemaakt dat Carlos Sainz in 2021 de plek van Vettel bij Ferrari zal innemen. De Duitser op zijn beurt gaf aan dat er niet eens onderhandeld is over een nieuw contract en dat hij simpelweg de wacht is aangezegd.

Opzet in het spel?

Dat was een grote klap in zijn gezicht maar de viervoudig wereldkampioen is geen opgever. Hoe zijn seizoen verloopt is op zijn minst opzienbarend te noemen en er gaan dan ook geruchten in de paddock dat Ferrari niet meer alle support geeft die Vettel normaal kreeg. Terwijl Charles Leclerc nog een vrij makkelijk seizoen draait kent Vettel allerlei problemen met zijn SF1000.

Tijdens de 70th Anniversary Grand Prix meldde Vettel over de boordradio aan zijn team dat ze het verkeerd hebben gedaan en niet de juiste keus hebben gemaakt. In gesprek met Sky Sports legt hij uit wat hij ermee bedoelde: "We hebben vanochtend besproken dat het geen zin heeft om een pitstop te maken als we in het verkeer zouden komen. Dat is precies wat we nu dus wel hebben gedaan. We zijn ook nog naar de harde band gegaan die nog geen 10 ronden op de wagen zat."

"Dat had totaal geen zin. Waarom zou je de harde band er 10 ronden opzetten en de medium band meer dan 20 ronden. Mijn banden waren bovendien aan het einde van de race versleten. We hebben dit exact zo besproken vanochtend om het niet te doen. Dit was niet goed wat we hebben afgeleverd vandaag."