Max Verstappen heeft de 70th Anniversary Grand Prix gewonnen op het circuit van Silverstone. Het markeerde de eerste Grand Prix-overwinning van de Nederlander in het seizoen 2020. De 22-jarige Verstappen had deze overwinning niet aan zien komen maar na een goede start en goed werk met het bandenmanagement bleef hij in kansrijke positie, wat resulteerde in de winst op het beroemde circuit.

Bekijk hieronder de onboard beelden van de winst en de finish van Verstappen.