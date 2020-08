'Exit Nico Hülkenberg bij Racing Point'

Vandaag zou zo maar een de laatste race kunnen worden voor Nico Hülkenberg in de Racing Point. De snelle Duitsere viel in voor Sergio Perez die tijdens een Corona-test positief tesste op het virus. Perez is aan de beterende hand en wordt de volgende race in Spanje weer in de auto verwacht.

De Hulk wist zaterdag in Silverstone te imponeren met zijn derde plek tijdens de kwalificatie. Ook vorige week was de sympathieke Duitser al snel. Vanwege een technisch mankement kon hij echter niet aan de race starten.

Volgens teambaas van Racing Point Otto Szafnauer is de kans klein dat Nico bij de volgende Grand Prix op het Circuit de Catalunya aan de start verschijnt in de Racing Point.

"Het was voor mij 99% zeker dat Nico in Engeland tijdens beide Grands Prix in onze auto zou zitten. Nu ben ik er 99% zeker van dat Sergio Perez in Spanje in onze auto zit."

Perez testte negatief op Corona, maar bij de meest recente test zou er aanzienlijk minder besmettelijke bacteriën zijn aangetroffen. "De vewachting is dat Sergio bij zijn volgende test negatief zal testen op Corona."

En dus verwacht het team de Mexicaan de volgende keer weer in hun roze bolide. In dat geval is het dus exit voor De Hulk, die in de paddock lof ontving voor zijn sterke optredens tijdens zijn invalbeurt.