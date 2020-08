Terugblik: De race die Nico Hulkenberg had moeten winnen

Tot grote vreugde van veel Formule 1-fans keerde Nico Hulkenberg vorige week terug in de paddock. De sympathieke Duitser mocht zijn raceoverall weer aantrekken, omdat Racing Point een vervanger nodig had voor Sergio Perez bij wie corona geconstateerd was. Hulkenberg werd daarom op de donderdag voor de Britse Grand Prix ineens opgeroepen en leek een hernieuwde kans te krijgen om een einde te maken aan de langste reeks van meeste deelnames aan Formule 1-races ooit zonder een podium te behalen.

De teller stond op dat moment namelijk op 177 races, maar nadat Hulkenberg een redelijke indruk had achter gelaten tijdens de vrije trainingen, beleefde hij afgelopen zondag een volgende teleurstelling. Door een losgeschoten bout werkte zijn motor niet meer en moest hij nog even wachten op zijn 178ste race. Deze week bleek Sergio Perez echter nog steeds besmet te zijn met het coronavirus en dus volgt een nieuwe kans op een podiumfinish die 'The Hulk' voorlopig met beide handen heeft gegrepen. Hij start vanmiddag namelijk als derde.

Brazilië 2012: De bijna perfecte race van 'The Hulk'

Het zag er aanvankelijk helemaal niet uit alsof Hulkenberg lang op een podium zou hoeven wachten. De Duitser pakte in zijn eerste seizoen in de Formule 1, in 2010, in een inferieure Williams al een pole position in wisselende omstandigheden op het Autódromo José Carlos Pace in Interlagos. Toen hij, na een jaar als testcoureur, in 2012 weer een racezitje kreeg aangeboden bij Force India, deed zich tijdens de laatste race op Interlagos een ultieme kans voor om de eerste keer op het podium te finishen. Hoe dat afliep zie je in de highlights hieronder: