Alexander Albon klaagt over RB16: "Voelt elke ronde anders aan"

Alexander Albon heeft het net als vorige weekenden, ook dit weekend weer moeilijk. Dit keer geen crashes of schuivers tijdens de trainingen maar lekker gaat het ook niet voor de Thaise Brit als de tijdenlijsten worden bekeken.

De teamgenoot van Max Verstappen heeft het moeilijk naast de Nederlander en ook dit weekend komt hij nog niet lekker uit de verf. De 24-jarige coureur uit Londen zegt dat hij moeite heeft met de RB16: "Het is erg lastig. Elke keer dat ik naar buiten ga voelt de auto anders aan. Iedere keer voelt de wagen anders ten opzichte van de vorige ronde."

"Aanvankelijk voelde de wagen nog niet eens slecht aan tijdens de kwalificatie moet ik zeggen. Ik reed in Q3 een erg goede ronde op een oude gebruikte set medium-banden. Daarom was ik erg optimistisch voor mijn laatste run maar ik had het moeilijk. De laatste run in Q3 reed ik op nieuwe zachte banden en die waren niet sneller dan de gebruikte mediums. Ik heb nog werk te doen maar moet dit vergeten."

Racesnelheid

Voor de zondag staat hem weer een inhaalrace te wachten. De coureur met nummer 23 denkt dat hij wel kan inhalen: "De wagen is in staat om naar voren te rijden, dus dat is positief. Ik verwacht ook een betere race omdat we met strategieën kunnen spelen. Bovendien hebben we vorig weekend hier aangetoond dat de snelheid in de race absoluut aanwezig is. Dat verwachten we morgen ook."