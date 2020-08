Red Bull bekritiseert slechte keus Pirelli: "Zachte banden zijn nutteloos"

Helmut Marko heeft uitgehaald naar de nutteloze zachte banden die Pirelli op Silverstone heeft geleverd. Om de back-to-back races op Silverstone op te fleuren, besloot de Formule 1 om de toewijzing van verplichte bandencompounds voor de twee raceweekenden door elkaar te halen, waarbij de selectie van dit weekend zachter was.

Dat ondanks het feit dat teams, waaronder Mercedes, afgelopen weekend bandenpech hadden. Kevin Magnussen zei tegen de Deense krant Ekstra Bladet: "Ik ben benieuwd of de C4 überhaupt sneller is dan de anderen."

Slijtage voor snelle ronde

Er wordt zelfs aangenomen dat de C4 al flinke slijtage heeft voordat een enkele ronde is voltooid. "De bandenspanning is ook zo hoog, dus het is een vreemde situatie om banden te hebben die te zacht zijn voor de baan, maar gelukkig is het voor ons allemaal hetzelfde", voegde Magnussen toe.

Geen goede keus

Alex Albon van Red Bull is het daarmee eens: "Het was geen goede keuze van Pirelli om de banden voor dit weekend te vervangen. De zachte band is helemaal niet snel."

Zijn baas, Dr. Marko, noemde de zachte banden nutteloos op Silverstone, maar Ferrari-coureur Sebastian Vettel lijkt het niet erg te vinden. Hij zei tegen RTL: "Het maakt niet uit. We zijn even traag op alle banden."