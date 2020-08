Alexander Albon steunt Max Verstappen betreft Imola

De Formule 1 heeft aangekondigd om een 2-daags Grand Prix weekend te houden op het circuit van Imola. Eind oktober begin november keert het circus terug naar het beroemde Italiaanse circuit in het staatje San Marino. Een week eerder is de Grand Prix van Portugal en daar zit de bottleneck qua logistiek.

De reden dat het weekend in Imola twee dagen zal duren is tweeledig. Aan de ene kant wilde men toen de coronacrisis uitbrak andere opzetten van de Grand Prix-weekenden uitproberen, waaronder een 2-daags weekend. De voornaamste reden is de logistiek, aangezien het niet te doen is om na de Grand Prix in Portugal alles op tijd naar Imola te krijgen en daar vrijdag weer te kunnen racen.

Drie dagen nodig op Imola

Max Verstappen gaf aan dat hij het een domme beslissing vond om slechts één vrije training te hebben voor de kwalificatie begint. Teamgenoot Alexander Albon is het met de Nederlander eens, zo gaf hij aan bij crash.net: "Het zou in mijn ogen logischer zijn dat we twee dagen een weekend hebben op een circuit zoals Silverstone, waar sowieso twee races worden gereden."

"Is het echt nodig om drie dagen voor de tweede keer op hetzelfde circuit te zijn? Ik denk het niet. Het is wel goed dat dit idee nu getest wordt, maar niet om dit in Imola uit te proberen, daar hebben we gewoon drie dagen nodig."