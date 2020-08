Racing Point: "Perez wordt nu getest en we zullen vandaag of morgen beslissen"

Sergio Perez kwam afgelopen week plots als eerste coureur aan de zijlijn te staan met een besmetting van het coronavirus. De Mexicaan had zijn moeder bezocht, en was op vakantie geweest naar Italië met zijn vrouw, maar over dat laatste wordt met geen woord gesproken door het team noch Perez zelf.

Nico Hulkenberg werd met spoed opgeroepen en reed de eerste race op het circuit in Silverstone. Aanvankelijk zou hij ook de tweede race rijden, maar Racing Point meldt zojuist dat de quarantaineperiode van Perez erop zit.

In een statement meldt Racing Point: "De Public Health in Engeland heeft bevestigd dat de quarantaineperiode van Sergio Perez is voltooid. In overeenstemming met de FIA-gedragscode vereist Sergio een geverifieerd negatief testresultaat voor COVID-19 voordat hij de paddock kan betreden. Het testproces vindt vandaag plaats."

"Het team verwacht later vandaag of vroeg op vrijdagochtend te beslissen wie er naast Lance rijdt."

Hiermee kan de terugkeer van De Hulk toch nog eens heel kort zijn geweest, waarbij hij niet eens in staat is geweest om echt te racen. Doordat hij technische problemen had met de Mercedes-motor, die niet kon worden gestart, moest de Duitser toekijken hoe de andere 19 coureurs hun rondjes reden afgelopen zondag.