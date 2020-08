Officieel: Bottas en Mercedes verlengen contract voor 2021

Het is geen groot nieuws omdat het al aangekondigd was maar nu is het officieel gemaakt door Mercedes. Het contract van Valtteri Bottas met het Duitse team is verlengd. De Fin is daardoor zeker van zijn plekje bij het topteam, in tegenstelling tot Lewis Hamilton die zijn aflopende contract nog niet heeft verlengd.

Bottas rijdt komend seizoen alweer voor het vijfde jaar voor Mercedes. Uiteraard is hij blij met de zekerheid: "Ik ben erg blij om in 2021 bij Mercedes te blijven en voort te bouwen op het succes dat we al samen hebben gehad. Dank aan iedereen in het team en de gehele Mercedes-familie voor hun voortdurende steun en hun vertrouwen in mij. Ik ben erg trots om dit geweldige team volgend jaar weer samen op onze reis te vertegenwoordigen."

"Ik ben ervan overtuigd dat ik vandaag de sterkste ben die ik ooit ben geweest, maar ik kan altijd de lat hoger leggen. Mercedes omarmt dezelfde filosofie: Ze willen altijd beter worden en hebben altijd honger naar meer."

"Sinds ik als kind verliefd werd op F1, is het mijn droom om ooit wereldkampioen te worden. Ik vecht dit jaar om de titel en door bij Mercedes te blijven, ben ik in de best mogelijke positie om er de volgende keer voor te strijden. seizoen ook."

"We zitten midden in een verkort seizoen en ik wil mijn uiterste best doen in elke race waar we dit jaar naar toe gaan. De lekke band van afgelopen weekend was een klap in mijn gevecht met Lewis, maar ik ben vastbesloten om dit weekend sterk terug te komen op hetzelfde circuit voor de tweede race in Silverstone."