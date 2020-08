Charles Leclerc: "Ik wil niet knielen vanwege gewelddadige karakter"

Charles Leclerc zegt dat hij weigert om voor de F1-races op de grid te knielen vanwege de politisering van raciale kwesties en de banden van de BLM-beweging met geweld. De Ferrari-coureur is één van de zeven coureurs die afgelopen weekend op Silverstone bleven staan. De andere zes coureurs die ook niet knielen zijn Max Verstappen, Kimi Raikkonen, Carlos Sainz, Daniil Kvyat, Antonio Giovinazzi en Kevin Magnussen.

Lewis Hamilton, die de Black Lives Matter-branding draagt ​​terwijl hij knielt in plaats van de 'End Racism' tekst op de T-shirts van de andere coureurs, heeft gezegd dat hij coureurs zoals Leclerc wil overtuigen door 'meer gesprekken'.

De Ferrari-coureur heeft daar geen boodschap aan. Hij heeft zijn eigen mening en laat zich niet snel overtuigen. In gesprek met La Gazzetta dello Sport zegt Leclerc: "Ik ben tegen racisme. Ik vecht ertegen en ik ben blij dat de Formule 1 zijn platform gebruikt om de wereld de juiste positie te laten zien. Maar ik wil niet knielen omdat veel van de protesten die over de hele wereld plaatsvinden, vaak gewelddadig zijn."

"Ik accepteer geen enkele vorm van geweld. Ik vind het ook niet leuk dat politici deze protesten beginnen te gebruiken voor hun eigen doeleinden."

Geen probleem met Hamilton

Leclerc zegt tevens dat hij zelf geen problemen heeft met Lewis Hamilton. De 22-jarige coureur: "Ik denk niet dat iemand de prestaties van Lewis naar beneden moet halen. Naar mijn mening is hij één van de beste coureurs in de geschiedenis van de Formule 1. Hij geeft altijd 100 procent en is psychologisch erg sterk. En in combinatie met Mercedes is het momenteel erg moeilijk om met hun te vechten."