Gerhard Berger: "Ferrari zal 80 pk moeten vinden"

Het zal een jaar of twee duren voordat Ferrari kan gaan nadenken over het op eigen kracht verslaan van Mercedes, aldus voormalig Ferrari-coureur Gerhard Berger. De voorspelling van de F1-legende komt op het moment Mattia Binotto heeft aangegeven dat hij de rol van technisch directeur niet langer invult.

De Italiaanse teambaas zegt tegen AS: "Het heeft even geduurd om ons te reorganiseren, de technische afdeling te herstructureren. Het is niet iets dat je binnen een dag kunt doen. Nu de juiste mensen op de juiste positie zitten, kunnen ze de verantwoordelijkheden van mijn functie als technisch directeur op zich nemen. Van mijn kant zijn er ook veel dingen te doen om ze te begeleiden en volgens de plannen in de goede richting te houden."

Terwijl Charles Leclerc afgelopen zondag op het podium op Silverstone wist te eindigen, benadrukten de problemen van Sebastian Vettel het diep dal waar Ferrari in zit. Voormalig F1-coureur Christian Danner zei tegen RTL: "De auto is heel erg moeilijk, in een bepaalde staat niet te rijden. Dat kon je zien toen Vettel gemiddeld een seconde achter Leclerc zat."

Lange weg te gaan

Gerhard Berger denkt dat Ferrari een zware tijd tegemoet gaat. Na een geheime overeenkomst met de FIA ​​viel de motor terug qua vermogen, iets dat duidelijk terug te zien is op de circuits. Tegen Sportbuzzer zei Berger: "Ze moeten de verloren ontwikkeling nu inhalen. Ferrari is meer dan een seconde per ronde langzamer, wat 50, 60 pk is. Maar zelfs daarvoor waren ze Mercedes niet de baas op het gebied van algemene prestaties, dus je hebt het over 70, 80 pk."

"Op dit niveau is dat een ongelooflijk zware klus. Het duurt een jaar of twee om dat te doen."