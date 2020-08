Ferrari ontkent morgen nieuwe onderdelen te gaan testen tijdens filmdag

Mattia Binotto heeft ontkend dat Ferrari woensdag een filmdag op Silverstone zal gebruiken om nieuwe updates te testen voor de SF1000. Terwijl de andere teams ter plaatse wachten op de tweede race op het circuit van Silverstone, blijkt dat Ferrari halverwege de week in actie komt.

Op de vraag of Ferrari de gelegenheid gebruikt om nieuwe updates uit te proberen om zo sneller de aansluiting te vinden bij Red Bull Racing, antwoordde teambaas Binotto: "De filmdag is voor onze commerciële kant van het bedrijf. Het zijn zeer beperkte en toegewijde kilometers om te filmen. Voor de volgende Grand Prix werken we thuis en ook in de simulator."

Reglementen helpen Ferrari niet

Op de vraag van RTL Duitsland over geruchten over updates die woensdag moeten worden uitgevoerd, zei Binotto: "Die geruchten kloppen niet. Het enige doel is om een ​​dagje te filmen. Er komen geen nieuwe onderdelen aan de auto. We weten wat we moeten verbeteren en we werken hard in Maranello. De huidige reglementen zullen ons echter niet helpen om het makkelijker te maken en onze wagen sneller competitief te laten zijn."

"De motoren zijn bevroren voor de rest van het seizoen, dus we kunnen alleen werken aan het motormanagement en mappings, de manier waarop we de motor gebruiken. Niet aan de hardware. Wat betreft de aerodynamica zijn we beperkt tot de tijd die we in de windtunnel kunnen doorbrengen. De mensen die voor ons werken hebben duidelijke doelen, dus laat ze werken en we zullen zien hoe het seizoen verder loopt", voegde de geplaagde teambaas toe.

Ferrari staat momenteel slechts vierde in het constructeurskampioenschap en scoorde 43 punten, 8 minder dan McLaren die op de derde plek staan.