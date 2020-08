Mattia Binotto stopt met dubbelrol bij Ferrari

Sinds het vertrek van Maurizio Arrivabene heeft Mattia Binotto een dubbele rol gespeeld bij Ferrari: die van teambaas en technisch directeur. Daar is volgens de Italiaan nu een einde aan gekomen. Al langere tijd was er kritiek op de dubbelrol van Binotto, zeker gezien het feit dat de Italiaan de boel niet voor elkaar heeft bij zijn team.

Toen Arrivabene de teambaas was bij Ferrari, vervulde Mattia Binotto de rol van technisch directeur. Na het aftreden van Arrivabene werd Binotto een plaats opgeschoven en mocht hij de leiding nemen over het beroemde Italiaanse team. Hij behield echter ook zijn oude rol, wat hem twee belangrijke posities binnen Ferrari opleverde. Deze dubbelrol wordt normaal gesproken nooit vervuld door 1 persoon in de F1. Voormalig technisch directeur van Ferrari, Ross Brawn, zij vorige maand nog dat het niet verstandig was op deze manier door te gaan.

Nieuwe medewerkers

Die dubbele rol werkte duidelijk niet. Het team is fors gedaald in het klassement en kan niet meer in de buurt komen van Red Bull Racing, laat staan ​​Mercedes. Ferrari heeft daarom maatregelen genomen. Binotto zei in gesprek met RTL Duitsland een beslissing te hebben genomen: "Ik ben niet langer de technisch directeur, ik ben nu alleen de teambaas."

Binotto liet in het gesprek ook weten dat het team op zoek is naar nieuwe medewerkers. Ferrari is echter niet alleen op zoek naar kandidaten met de Italiaanse nationaliteit. "Bij Ferrari zijn we vooral op zoek naar de juiste mensen", aldus de teambaas.

Het is duidelijk dat er na de dramatische seizoensstart grote veranderingen bij Ferrari zijn doorgevoerd. Wie nu de rol van technisch directeur op zich gaat nemen heeft Binotto niet bekend gemaakt. Mogelijk wordt er nog gezocht naar een geschikte vervanger en gaat Ferrari deze weghalen bij een concurrent.