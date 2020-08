Max Verstappen: "Ongelukkig maar ik ben tevreden met tweede plaats"

Max Verstappen startte de Britse Grand Prix vanaf de derde plek. Een redelijk goede start consolideerde die derde plaats waarna het een vrij saaie en eenzame race voor Verstappen werd ondanks twee safety cars in het begin van de race. Uiteindelijk werd het een grote chaos vooraan en kon de Nederlander zelfs de race winnen, had hij niet een pitstop gemaakt.

De 22-jarige Red Bull-coureur vertelde over de boordradio dat de banden er niet goed uitzagen. Vanwege goed bandenmanagement kon Verstappen het onder controle houden maar op het moment dat Bottas twee ronden voor het einde een lekke band kreeg, nam Verstappen gas terug om geen risico's te lopen. Red Bull Racing haalde hem toen naar binnen voor nieuwe banden waarmee hij een punt extra zou pakken voor de snelste raceronde die hij nog moest rijden.

Net op het moment dat de pitstop van Verstappen was gemaakt kreeg Lewis Hamilton in de laatste ronde eveneens een lekke band. Het gat was echter te groot voor Verstappen, die wel over de boordradio vroeg 'kunnen we de race nog winnen'. Hij kwam 5 seconden te kort op de finish.

Pech en geluk voor Verstappen

Na afloop zei de jongste winnaar van een Grand Prix ooit, in gesprek met David Coulthard: "Dit was een beetje geluk maar ook pech. In de race waren de Mercedes-wagens te snel. Op een gegeven moment zagen mijn banden er niet goed uit met nog 10 ronden te gaan. Ik zei tegen het team over de boordradio dat de banden er niet goed uitzagen en vlak hierna kreeg Bottas die lekke band."

"Ik heb toen gas terug genomen om geen risico's te nemen maar het team haalde mij naar binnen om voor de snelste ronde te gaan en een punt extra te kunnen pakken. Toen ik net naar buiten was kreeg ook Lewis te maken met een lekke band. Een beetje pech en geluk samen dus."

Toch is de Nederlander tevreden, ook omdat hij realistisch is: "Het was een saaie wedstrijd, ik beheerste mijn tempo, maar we hadden wat geluk. Ik ben blij met de tweede plaats, want dat is een goed resultaat voor ons. Mijn extra punt voor de snelste ronde is altijd fijn."