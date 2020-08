Toto Wolff: "Ik snap niet wat Ferrari met deze strategie wil bereiken"

Toto Wolff heeft met verbazing gekeken naar Ferrari. Het Italiaanse team heeft besloten om de seizoenen 2020 en 2021 af te schrijven om zich volledig op 2022 te richten, wanneer de nieuwe reglementen in de F1 van kracht worden. Ferrari-voorzitter John Elkann deed de uitspraken afgelopen week en velen in de paddock vragen zich af hoe er binnen het team op wordt gereageerd, onder andere door coureurs Carlos Sainz die vanaf volgend jaar racet voor het team, en huidig coureur Charles Leclerc.

Eén van hen kan Gunther Steiner zijn, de baas van het Haas-team dat Ferrari-motoren gebruikt en veel onderdelen koopt van het legendarische automerk. Steiner: "Ik ben me bewust van de situatie waarin we ons bevinden en ik zie wat ze doen en de situatie waarin ze zich bevinden, dus ik was niet erg verrast door de verklaring van de heer Elkann."

"Het is zeker nooit leuk om te horen dat je een moeilijke periode tegemoet gaat, maar als je toegeeft dat het moeilijk zal zijn, werk je hard om het in de toekomst beter te maken."

Wolff snapt Ferrari niet

Toto Wolff zei in Silverstone toen hem werd gevraagd over Elkann: "Ik zag die opmerkingen, maar het is moeilijk voor mij om te beoordelen. Is het echt mogelijk om twee seizoenen tegelijk te schrappen ter voorbereiding op 2022? Ik snap niet wat Ferrari met deze strategie wil bereiken, wat het doel ervan is."

"We mogen pas in januari volgend jaar met de ontwikkeling van de nieuwe auto beginnen, wat betekent dat zelfs als je dit seizoen afschrijft, het je geen voordeel oplevert. Maar ik denk niet dat het mijn zaak is om commentaar te leveren op de plannen van Ferrari."