Racing Point: "Perez heeft niets fout gedaan"

Een gelukkige Nico Hulkenberg verwacht dat zijn lichaam pijn zal doen als hij terugkeert vanuit de cockpit van Sergio Perez's Racing Point na de kwalificatie van deze middag. De Duitser, die eind vorig jaar zijn Renault-stoel verloor, kreeg de onverwachte oproep om Perez te vervangen nadat de Mexicaan donderdag positief testte op het coronavirus.

Hulkenberg gaf eerder aan bij Ziggo dat hij het trainen wat minder deed en niet heel actief bezig was met sporten. Dat voelt zijn lichaam momenteel behoorlijk: "Ik kan het fysiek voelen. Ik zal het zeker na vandaag en morgen nog erger voelen."

Hoe liep Perez corona op?

De hele paddock is blij Hulkenberg weer te zien, maar er worden vragen gesteld over hoe Perez het virus heeft opgelopen tijdens de zeer strikte anticorona-maatregelen van de F1. Perez geeft toe dat hij na Hongarije naar zijn geboorteland Mexico is gevlogen om zijn gewonde moeder na een ongeluk te zien, maar zijn vrouw Carola publiceerde vorige week ook foto's van een vakantie naar Porto Cervo, een Italiaanse badplaats, op Instagram. Die foto's zijn nu verwijderd.

Otmar Szafnauer werd gevraagd naar de reizen van Perez. Hij vertelde tegen de pers op Silverstone: "Achteraf is het altijd makkelijk praten, maar er zijn over de hele wereld brandhaarden waar veel coronabesmettingen."

Geen toestemming

Maar het blijkt ook dat Perez zijn team niet eens toestemming heeft gevraagd om tussen Hongarije en Silverstone naar het buitenland te reizen. Szafnauer: "We hebben geen clausules in het contract waarin hij toestemming moet vragen om terug te gaan naar zijn familie. Daar hebben we ook geen problemen mee."

De Formule 1 heeft strenge maatregelen bij races, maar de teambaas van Racing Point gaf hij toe dat de F1 misschien moet nadenken over het aanpassen van de richtlijnen om verdere infecties te voorkomen.

"Achteraf gezien moeten we daar misschien naar kijken en zeggen dat je het hele seizoen binnen je bubbel blijft. Ik denk niet dat Checo iets verkeerd heeft gedaan door terug te gaan naar zijn familie. Ik denk dat het niet anders is dan bijvoorbeeld dat Ferrari terugkeert naar Italië."