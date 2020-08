Carlos Sainz stoort zich dat F1 niet goed op TV overkomt

Carlos Sainz rijdt inmiddels net als Max Verstappen 5 jaar in de Formule 1 en is bezig aan zijn zesde Formule 1-seizoen. De Spanjaard heeft zich ontwikkeld tot een goede stabiele coureur en zal na Toro Rosso, Renault en McLaren volgend jaar plaatsnemen in de Ferrari.

De Spanjaard heeft tegenwoordig ook een duidelijke mening over de dingen die in de F1 gebeuren. Zo knielt hij onder andere niet mee met de grote groep die dat wel doet, en ook over hoe de Formule 1 op televisie overkomt is hij zeer kritisch. Hoewel de auto's nog nooit zo snel zijn geweest, ziet het er op het televisiescherm niet spectaculair genoeg uit, is zijn argument.

De McLaren-coureur zegt hierover: "Ik heb de evolutie van de auto's van 2015 naar 2020 meegemaakt en het is bijna tien seconden. Ze zijn zoveel sneller en als coureur voel je de G-krachten en het bonzen op je hersenen en je lichaam."

"Het stoort me dat het niet zo lijkt op tv. Ik kan je verzekeren dat er niets is zoals de auto's van dit jaar. We zijn 3 of 4 seconden sneller dan het gouden tijdperk van 2004 en 2005, maar je ziet het op tv en zo lijkt het niet. De Mercedes is mooi, een kunstwerk en de snelste auto in de F1-geschiedenis, maar het wordt niet genoeg gewaardeerd omdat het op tv niet lijkt alsof we zo snel gaan."