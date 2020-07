Lewis Hamilton: "Ik zal voorlopig nog blijven racen in de Formule 1"

Lewis Hamilton zegt dat hij niet van plan is om binnenkort de Formule 1 te verlaten te midden van geruchten over zijn toekomst in de sport. Hamilton heeft eind 2020 geen contract meer maar zal naar verwachting bij Mercedes blijven, waarmee hij tot nu toe vijf wereldkampioenschappen heeft gewonnen.

De levensstijl van de Brit buiten de sport verschilt sterk in vergelijking met andere coureurs, aangezien Hamilton zijn interesse uitoefent op gebieden als mode en muziek.

Hoewel Hamilton toegeeft dat je niet absoluut kunt garanderen wat er in de toekomst zal gebeuren, is zijn belangrijkste focus om door te gaan in de F1. De Brit zei hierover: "Ik denk niet dat je iets kunt garanderen, maar ik ben van plan hier zeker te zijn, dat is zeker het doel."

Tijd om na te denken

Hamilton zei dat de vertraagde start van het seizoen 2020 door het coronavirus leidde ertoe dat hij zijn carrière wil verlengen. De Mercedes-coureur: "Wat betreft hoe lang ik doorga, dat is een beetje onbekend. De COVID-lockdown, nadat we het eerste deel van het seizoen niet konden racen, gaf het in sommige opzichten veel leven, veel energie om ons op andere dingen te concentreren."

"Dat beetje vrije tijd was echt verademing, dus het heeft me hernieuwde energie gegeven om misschien langer door te gaan. Uiteindelijk wil ik voor altijd kunnen presteren op het niveau dat ik nu uitvoer, maar er is natuurlijk een moment waarop lichamelijkheid en de mentale kant kunnen afnemen. Ik weet niet wanneer dat zal zijn, maar ik zie dat de komende twee of drie jaar niet op korte termijn gebeuren. Ik zal hier in de nabije toekomst zeker zijn."

"We bevinden ons ook in een tijdperk dat er momenteel geen andere coureur aankomt met mijn achtergrond en daar ben ik me ook van bewust", zo doelde de Brit op een coureur met donkere huidskleur.

Hamilton jaagt dit jaar naar een record dat zeven wereldkampioenschappen evenaart, wat hem op gelijke voet zou brengen met Michael Schumacher. Na de eerste drie races van het jaar leidt Hamilton het rijderskampioenschap, met vijf punten voorsprong op teamgenoot Valtteri Bottas.