Nieuwe onderdelen voor Max Verstappen: "We gaan ze morgen testen"

Red Bull Racing is begonnen aan het vierde Grand Prix-weekend van dit jaar. Niet wetende wat het team dit keer te wachten staat, want net als de voorgaande weekenden heeft Max Verstappen weer veel nieuwe onderdelen op zijn RB16.

Het team hoopt met de nieuwe onderdelen een flinke stap vooruit te maken, zo hoopt ook de 22-jarige Nederlander. In Silverstone zei hij op de persconferentie van donderdag: "We hebben veel nieuwe onderdelen meegenomen maar Silverstone. We gaan testen welke onderdelen wel en welke niet werken."

"We zullen moeten zien welke onderdelen goed werken en welke niet. Er is sowieso ruimte voor verbetering en we leren nog elke dag bij."

Achterstand naar Mercedes

Het valt te bezien wat de achterstand op Mercedes dit weekend is. Dat het Duitse team weer zal domineren, daar heeft niemand twijfels over. Verstappen: "Ik heb geen idee wat ik ervan moet verwachten. Vorig jaar hadden we ook een flinke klap verwacht in de kwalificatie en toen bleek de achterstand twee tienden. Ze zullen hier ongetwijfeld weer domineren, en dan is het afwachten wat de achterstand is. Dat kan twee tienden zijn maar ook een seconde, al hoop ik niet op dat laatste."