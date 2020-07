Martin Brundle: "Max Verstappen is erg gefrustreerd"

Martin Brundle van Sky F1 gelooft dat Max Verstappen onvermijdelijk een overstap naar Mercedes zal overwegen als het Red Bull niet lukt om dit jaar mee te strijden voor de titel. Verstappen werd gezien als de man die aan het begin van het seizoen 2020 sterk van start zou gaan, gewapend met een sterke auto en het seizoen begon op een locatie waar hij de afgelopen twee jaar ongeslagen was.

Helaas stond de Nederlander na enkele ronden aan de kant tijdens de eerste race van het seizoen. Ondanks dat hij daarna twee podiumplaatsen behaalde achter de rijders van Mercedes, bleek Red Bull's RB16 een moeilijk te temmen stier te zijn, en een waar zijn rijders moeite mee hebben om de geduchte W11 van Mercedes bij te houden.

Max wil naar Mercedes

De mindere prestaties zouden de plannen van Verstappen om de jongste wereldkampioen van F1 te worden, kunnen ondermijnen. Als die frustratie aanhoudt, zou het de 22-jarige ertoe kunnen aanzetten om bij Mercedes te willen rijden. Dat denkt Martin Brundle, zo zegt hij in gesprek met motorsport.com: "Ik denk dat hij erg gefrustreerd is. Ik bedoel, na een paar ronden dit seizoen stopte zijn wagen ermee, en wat zeiden we voor het seizoen begon? Uitvalbeurten zijn geen optie, en hij heeft er meteen een te pakken."

"Ik denk dat we wat meer gefrustreerde radioberichten zullen horen, maar zijn team was echt geweldig met de pitstops en heeft geweldig werk geleverd om hem in Hongarije te laten starten. Ik denk dat hij dat echt waardeert, tot op zekere hoogte als een soort 'een voor allen, allen voor een'."

"Max zal ook rondkijken en denken 'hoe ga ik een wereldkampioenschap winnen?' Als Mercedes blijft meedoen, zal hij ook nadenken hoe hij in die Mercedes terecht kan komen."

Chassis RB16

Het grote probleem zit hem op dit moment in de updates die Red Bull naar het circuit heeft meegebracht. Vooralsnog lijken die nog niet te werken. Brundle denkt dat het Oostenrijkse team dit snel zal hebben opgelost: "We weten van Red Bull dat ze heel goed zijn in het ontwikkelen van de wagens. De RB16 heeft veel potentieel, dat zie ik wel op het circuit. Honda ziet er bovendien ook sterk uit. Red Bull zal de wagen wel onder de knie krijgen, de vraag is alleen wanneer."