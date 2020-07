Honda: "Het zal komend weekend niet makkelijk zijn"

Komend weekend is de vierde Grand Prix van het seizoen en is een thuisrace voor veel teams. Voor zowel Mercedes als Red Bull Racing, die beide fabrieken in de buurt hebben van Silverstone, vormt het legendarische circuit de thuisrace waarbij altijd de hoop is op een prachtige thuiszege.

Voor Red Bull-Honda zal dit nog een flinke uitdaging gaan vormen, zo maakt de Japanse motorfabrikant bekend tijdens de preview van de Britse Grand Prix. Toyoharu Tanabe van Honda: "Ons raceteam keerde na Hongarije terug naar Milton Keynes en zonder race afgelopen weekend betekende dit dat iedereen een korte rustpauze had na de drukke weken voor hen. We moeten echter blijven werken met de verschillende beperkingen die gelden, zowel wat betreft de voorbereiding voor de race als onze activiteiten op het circuit."

Oplossingen Honda

"In de eerste triple header hadden we twee podiumplaatsen met Red Bull Racing. We zagen echter een duidelijke kloof met onze rivalen van Mercedes en daarom werken we nu samen met Red Bull om deze te sluiten. We hebben gewerkt aan het bedenken van oplossingen voor de problemen die we tijdens die eerste drie races tegenkwamen, terwijl we ook onze managementstrategie voor de motor analyseerden en optimaliseerden."

Geen bezoek van Verstappen aan Honda

Normaal gesproken bezoeken de coureurs die met een Honda-motor rijden ieder jaar de fabriek in Engeland, maar dat is vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk: "Dit is een thuisrace voor Red Bull Racing en inderdaad voor de meeste F1-teams, en Silverstone ligt ook heel dicht bij onze eigen faciliteit in Milton Keynes. Daarom hadden we normaal gesproken de coureurs onze fabriek laten bezoeken om de medewerkers te ontmoeten die niet op het circuit werken, die op hun beurt de gelegenheid kregen om met hun gezin naar het circuit te komen, om de resultaten van hun harde werk uit de eerste hand te zien. Helaas zijn die activiteiten dit jaar niet mogelijk."

Zware test voor de auto

Het circuit van Silverstone kent veel bochtenwerk, zowel snelle als langzame bochten. Tanabe zegt hierover: "Dit is het circuit dat ons hele auto en motorpakket aan een zware test zal onderwerpen. Wij en onze twee teams hebben veel geleerd van de eerste drie races en daar zullen we dit weekend goed gebruik van maken, voor de eerste van twee races in opeenvolgende weekends op Silverstone. Vorig jaar hadden we een zware race toen een incident ons van het podium hield. We denken dat het dit jaar ook niet gemakkelijk zal zijn, maar we zullen blijven pushen met onze beide teams."