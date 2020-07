Max Verstappen: "Juiste vleugelafstelling op Silverstone erg belangrijk"

De Grand Prix van Engeland op het circuit van Silverstone vormt het decor voor de vierde Grand Prix van dit seizoen. Voor Red Bull Racing is het een thuisrace, aangezien de fabriek op nog geen half uur afstand zit van het voormalig vliegveld dat nu al jaren dient als racecircuit.

Max Verstappen hoopt komend weekend beter uit de verf te komen dan twee weken geleden in Hongarije. Daar ging het niet zoals verwacht met het Oostenrijkse team doordat de updates niet goed werkten. Komend weekend zitten er nieuwe updates op de RB16 van Verstappen en Albon, waardoor een aantal problemen van het vorige weekend opgelost zouden moeten zijn.

Volgas

In de vooruitblik naar Silverstone zegt Verstappen: "Silverstone is een heel mooi circuit om op te racen. De bochten op Silverstone zijn waanzinnig snel en Copse is vol gas! De bocht Maggots is ook voluit in de zevende versnelling, wat al geweldig is. Vooral in de kwalificatie omdat je niet eens meer op de rem tikt, maar gewoon terugschakelt."

"Je moet hier op Silverstone de juiste vleugelafstelling hebben en voor de langzamere bochten wil je natuurlijk meer downforce en grip hebben. Het kan plots regenen op Silverstone, ook al is het zomer in Groot-Brittannië. Maar ik hou van wisselende omstandigheden en misschien vinden we het niet erg als het gaat regenen, want dat zou de zaken wel eens kunnen opschudden en kansen bieden."