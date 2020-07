Perez: "Jullie hebben nog niet het beste gezien van Racing Point"

Racing Point heeft in 2020 al enorme vooruitgang laten zien in vergelijking met vorig seizoen, en Sergio Perez denkt dat het nog beter zal worden. De RP20 was een van de grootste controverses van dit seizoen, met het gevoel dat het gewoon een kopie is van de Mercedes van 2019. Renault is daar zo sterk van overtuigd dat ze er meerdere keren tegen hebben geprotesteerd en dat ook zullen blijven doen.

Ongeacht de legaliteit van de auto is de auto zeer snel, zo snel dat Sergio Perez en Lance Stroll de tweede startrij wisten te pakken voor de Grand Prix in Hongarije.

Zondag wacht een nieuwe kans om opnieuw succes te boeken, maar Perez is ervan overtuigd dat dat met een beetje geluk zal komen: "Het is geweldig om weer vooraan te vechten. We hadden een moeilijk jaar in 2019 en het laat zien dat al het harde werk dat we de afgelopen winter hebben gedaan om dat recht te zetten, het waard was. We zijn goed begonnen, maar ik denk dat nog meer mogelijk is. We hebben tot nu toe pech gehad en het beste moet nog komen, want dat hebben jullie nog niet gezien van ons."

Silverstone roept emoties op

Met Racing Point op Silverstone is de Britse Grand Prix voor hen net zo goed een thuisrace als voor andere teams. Daarom zegt Perez dat racen daar vaak emotioneel kan zijn. Maar zonder fans denkt hij dat het dit jaar vreemd zal zijn. Hij voegt eraan toe: "Ik voel me altijd trots om op Silverstone te racen. Wetende dat ik in een auto race waarbij 500 mensen hielpen om die te ontwerpen en bouwen in een fabriek aan de overkant van de straat, geeft me extra motivatie om het goed te doen als een 'dankjewel' aan iedereen in het team. Het kan voor ons allemaal een behoorlijk emotionele gebeurtenis zijn."

"We zullen de fans hier zeker missen. Ze behoren tot de meest deskundige in de Formule 1. Sommigen van hen herinneren zich zelfs wanneer je hier in de lagere categorieën racete! We missen de fans bij elke race waar we naar toe gaan, maar de passie van de Britse fans is echt geweldig, dus het voelt heel vreemd."