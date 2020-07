Mercedes weet niet waarom motoren witte rook blazen

Volgens teambaas Toto Wolff wil Mercedes tot op de bodem uitgezocht hebben waarom de motoren van 2020 soms opvallend roken tijdens het rijden. Terwijl Ferrari een grote stap achteruit deed in kracht na motorschandaal van 2019, verhoogde Mercedes zijn inspanningen in de winter om het Italiaanse team in te halen.

Teambaas Wolff zegt hierover in Auto Motor und Sport: "Vorig jaar waren we op motorisch vlak zo uitgedaagd door Ferrari dat we nieuwe wegen in zijn geslagen om prestaties te verbeteren."

Nadat hij er eerder op had aangedrongen dat hij Ferrari en de FIA niet los zou laten voor hun geheime overeenkomst, zegt Wolff nu: "We streven dit niet langer na. Dit probleem is verleden tijd. Ik denk dat de FIA ​​goed werk heeft geleverd met robuuste regelgeving die geen mazen in de wet meer heeft."

Witte rook bij Mercedes

De krachtige en verbeterde motor van 2020 van Mercedes heeft echter een eigenaardigheid: de uitstoot van zichtbare, witte rook. Wolff werd geciteerd door de Finse krant Ilta Sanomat: "We weten niet waar het vandaan komt, maar het is geen betrouwbaarheidsprobleem. Ik hoop dat we erover kunnen praten op Silverstone zodat we met antwoorden kunnen komen."

Voormalig F1-coureur Jan Lammers denkt dat hij de oorzaak al weet: "Het kan alleen olie zijn dat verbrand wordt."