René Lammers scoort primeur met eerste overwinning in F4

René Lammers heeft zijn allereerste zege in een openwieler op zijn palmares bijgeschreven. De zoon van voormalig F1-coureur Jan Lammers won op het Spaanse circuit van Jerez de sprintrace in de winterseries van de Spaanse F4. De sprintrace was de tweede wedstrijd van dit weekend. In de eerste wedstrijd finishte de 16-jarige MP Motorsport-coureur als zevende. Door deze resultaten staat Lammers nu op de tweede plek in het kampioenschap.

2025

In het vorige seizoen debuteerde de Europees en vice-wereldkampioen karten in de Formule 4. Hoge ogen gooide de talentvolle Nederlander nog niet, maar volgens Lammers zelf was het een leerjaar om ervaring op te doen. In 2025 wil de geboren coureur uit Leiden meedoen om eremetaal. De eerste zege in deze Spaanse F4-winterseries geeft hem vertrouwen ondanks een lastig begin van het weekend. ''Na een lastige kwalificatie in droge condities konden we in de hoofdrace drie posities goedmaken door een goede racesnelheid en we wonnen ook de sprintrace'', zei Lammers na afloop op sociale media.

Spaanse F4

De winterseries bestaan uit drie weekenden van drie races, waaronder twee hoofdraces en een sprintrace. Voor beide hoofdraces is een aparte kwalificatie. Na dit weekend reist de opstapklasse verder naar het Portugese circuit van Portimao en het Spaanse circuit van Navarra. Het kampioenschap eindigt 9 maart, twee weken voordat de reguliere Spaanse F4 van start gaat. De kalender van dat kampioenschap telt zeven rondes wat doorloopt tot november. Het format is precies dezelfde als in de winterseries met drie races per weekend.

Nederlandse kampioenen

Veel Nederlanders namen de route die Lammers nu volgt via de Spaanse F4 en zeker niet zonder succes. Formule 2-coureur Richard Verschoor was de eerste Nederlander die zich mocht kronen als Spaanse F4-kampioen. Dat gebeurde in 2016. Dat was de eerste editie van het kampioenschap. Vier jaar later was Porsche Supercup-rijder Kas Haverkort de tweede rijder van eigen bodem die met de titel vandoor ging. In 2021 was Dilano van 't Hoff de laatste Nederlander die de beste was. Van 't Hoff overleed na een horrorincident op Spa-Francorchamps in 2023 bij een regenrace in de Europese Formula Regional.