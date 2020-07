Ferrari richt zich nu al op 2022: "We laten 2020 en 2021 voor wat het is"

Dat de zaken er bij Ferrari niet goed voor staan is algemeen bekend. Een bijzonder slechte seizoensstart waarbij teamgenoten Leclerc en Vettel elkaar ook nog eens van de baan reden tijdens de tweede race van het seizoen, en het is crisis in Maranello.

Direct was teambaas Mattia Binotto de kop van jut, temeer omdat hij een motorische achtergrond heeft en de problemen vooral zijn gekomen door de 'nieuwe motor' die Ferrari dit jaar heeft, nadat het aanpassingen heeft moeten doen aan de motor van 2019.

Ferrari mist motorvermogen

Ferrari-topman John Elkann heeft in gesprek met La Gazzetta dello Sport gezegd dat het Italiaanse team zich niet meer op 2020 en 2021 zich richten: "We moeten ons focussen op het seizoen van 2022 als er nieuwe reglementen in de F1 komen. We hebben fouten in het ontwerp van de wagen van 2020 en daardoor zijn we niet competitief. We missen daarnaast ook motorvermogen, dat we hebben moeten inleveren."

"Hierdoor kunnen we dit jaar ook niet meedoen om de titel, dat beeld is inmiddels duidelijk. Dat is te zien geweest tijdens de eerste drie races, en dit beeld zullen we vaker gaan zien dit seizoen."

Voorlopig spreekt hij ook zijn vertrouwen uit in teambaas Mattia Binotto. Het lijkt erop dat hij voorlopig mag blijven zitten op zijn plek: "Mattia heeft de juiste eigenschappen om een winnend team neer te zetten. We vertrouwen op zijn kwaliteiten."