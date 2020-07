Honda teleurgesteld: "Morgen met Red Bull in gesprek in Milton-Keynes"

Honda-functionarissen ontmoeten deze week de top van Red Bull Racing om de teleurstellende start van het seizoen 2020 te bespreken. Red Bull ging het jaar in, vol vertrouwen dat Max Verstappen de jongste Formule 1-titelwinnaar ooit kan worden.

Maar in Oostenrijk en Hongarije domineerde Mercedes en die dominantie zal naar verwachting nog sterker zijn door de snelle bochten op Silverstone. Red Bull geeft toe dat het een aerodynamisch probleem heeft, maar diverse mensen van Red Bull Racing hebben ook gezegd dat de Honda-motor te weinig vermogen heeft.

Tegenover het Japanse as-web.jp zei Honda F1-baas Yamamoto: "Als Red Bull-Honda moeten zowel Red Bull als Honda de gevoelens delen dat ze zich momenteel niet in een situatie bevinden om Mercedes uit te dagen. Daarom hebben we besloten om vóór Silverstone een bijeenkomst te houden met de directie van Red Bull."

Geen paniek

Om duidelijkheid te scheppen maakt de Japanner duidelijk dat er geen paniek is en het niet plots is dat men samenkomt: "Het is geen spoedvergadering. We hebben al een paar keer gesproken over de drie races, maar nu zullen we het goed doen. Ik zou graag willen praten over de RB16, de evolutie van Honda's krachtbron, en hoe we in de toekomst kunnen blijven vechten."

Hij zei dat alle bekende topfunctionarissen van Honda en Red Bull de bijeenkomst zullen bijwonen, en ook 'een aantal andere mensen, afhankelijk van de inhoud van de discussie'.

"Als het bijvoorbeeld technisch is, zal Adrian Newey zeker aanwezig zijn, en misschien ook technisch directeur Pierre Wache. We zullen het rond 29 of 30 juli in de Red Bull-fabriek in Milton-Keynes doen."