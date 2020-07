Sebastian Vettel: "Hamilton mag records van Schumacher niet breken"

Sebastian Vettel weet nog altijd niet waar hij volgend jaar rijdt, of dat hij thuis op de bank zit. De Duitser heeft nog geen team omdat hem enkele maanden geleden werd verteld dat hij zijn huidige team Ferrari moet verlaten. Vettel staat sinds 2015 onder contract bij de Italianen, maar het is nooit een huwelijk geweest waar veel feest was, hoewel hij zijn keuze niet betreurt. Hij had graag enkele wereldtitels gepakt, mede om het record van zijn landgenoot Michael Schumacher te behouden.

Vettel kwam naar Ferrari zodat hij het werk van zijn illustere landgenoot Schumacher gedeeltelijk kon imiteren en kampioen werd in een rode Ferrari. Dat is mislukt. De viervoudig wereldkampioen pakte geen wereldtitel terwijl hij meerdere keren een snelle auto had. Reden voor de Italianen om Charles Leclerc de kans te geven de eerste coureur te worden.

Vettel heeft geen spijt van zijn keuze voor de Italiaanse racestal: "Ferrari is altijd een jongensdroom geweest. Ik werd geïnspireerd door Schumacher. Ik vind hem nog steeds de beste ooit."

Records Schumacher

De coureur uit Heppenheim wilde natuurlijk heel graag een wereldtitel winnen in een Ferrari. Niet alleen voor zichzelf, maar in het geheim ook voor Schumacher. "Ik hoopte dat ik wat kampioenschappen bij Lewis Hamilton vandaan kon houden zodat Michael zijn records zou behouden. Natuurlijk wilde ik slagen, zelfs meer dan voor Schumacher. Helaas is het niet gelukt, maar ik ben volwassen genoeg om de redenen te zien en door te gaan naar de volgende stap", geeft de Duitser toe aan motorsport.com.

De geruchten dat Vettel volgend jaar bij Aston Martin zal racen worden echter steeds sterker. In het contract van Sergio Perez zou een ontspanningsclausule zitten waardoor hij aan de kant gezet kan worden, terwijl bekend is dat Vettel en Aston Martin met elkaar in gesprek zijn.