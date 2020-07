Mercedes gaat door met ontwikkeling van DAS

Mercedes heeft besloten te blijven werken aan zijn controversiële Dual Axle Steering-systeem (DAS), ondanks dat het vanaf volgend seizoen verboden is. Het systeem werd afgelopen februari onthuld door het team tijdens de wintertests in Barcelona, waardoor coureurs Lewis Hamilton en Valterri Bottas de hoek konden veranderen van de voorwielen door het stuur naar voren en naar achteren te bewegen terwijl ze aan het rijden waren.

Red Bull lanceerde vervolgens een officieel protest tegen het systeem tijdens de eerste race in Oostenrijk, maar de FIA ​​bevestigde dat het systeem legaal was verklaard.

Naar verluidt heeft het team het systeem in de Mercedes W11 gebruikt om de coureurs met het opwarmen van de banden tijdens kwalificatie- en formatieronden, en het herstarten van de race, de gelegenheid te geven om beter voorbereid te zijn dan de concurrentie.

Tijdens de Grand Prix van Hongarije kreeg Hamilton van race-engineer Peter Bonnington via teamradio de opdracht om DAS te gebruiken tijdens zijn kwalificatieronden om de banden op het bochtige circuit uitgebreid te verwarmen.

Aangezien het systeem vanaf 2021 werd verboden, was het de bedoeling om te voorkomen dat andere teams een soortgelijk systeem zouden ontwikkelen ten koste van middelen en financiën, aangezien F1 de komende jaren naar een budgetplafond gaat.

Doorgaan met ontwikkeling

Onlangs sprak Autosport met technisch directeur James Allison van Mercedes, waarbij hij aangaf dat hij nog steeds relatief onzeker is over het systeem, en hij hoopte eraan te werken om alles eruit te halen dat nuttig zou kunnen zijn in toekomstige ontwerpen.

"Ik denk dat het voor ons nog steeds een heel nieuw systeem is. Precies hoe, waar en wanneer we er de meeste kans op krijgen, is tot op zekere hoogte een ontdekkingsreis voor ons. De manier waarop we het ontwikkelen is voor ons nog steeds open naarmate het seizoen vordert. Het is dus geen gesloten boek en we hopen er meer uit te halen als we de komende races snel kunnen leren", zo legde Allison uit.