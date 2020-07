Marko: "Shwartzman zou volgend jaar bij Alfa Romeo moeten racen"

Ferrari zou volgend jaar Robert Shwartzman moeten promoten naar de Formule 1. Dat is het advies van Helmut Marko, de architect en baas van Red Bull Driver Development Program.

De teambaas van Ferrari zei deze week dat het te vroeg is om te zeggen of Mick Schumacher volgend jaar klaar is om in de Formule 1 te debuteren. Volgens Marko is dat niet het geval voor Schumacher's 20-jarige Formule 2-teamgenoot, de Rus Robert Shwartzman.

"Hij is intelligent, snel, hij beschermt de banden, hij is heel bijzonder. Als ik Ferrari was, zou ik hem volgend jaar in de Alfa Romeo plaats laten nemen", zo vindt Marko.

Er wordt aangenomen dat ook Haas mogelijk in de race is om Shwartzman voor 2021 te contracteren aangezien het Amerikaanse team ook gebruik maakt van de Ferrari-motoren.

Voormalig Le Mans-winnaar John Nielsen zegt dat de naam van de man die Shwartzman zou vervangen bij het kleine Amerikaanse team duidelijk is. Nielsen: "Kevin Magnussen moet doorgaan met wat hij zo goed heeft gedaan in Hongarije, maar ik zie Romain Grosjean volgend seizoen geen plaats hebben in dat team."