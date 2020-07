Ferrari kende vorig jaar na de zomerstop een extreem goede periode waarbij het Italiaanse team vanuit het niets domineerde en races begon te winnen, tot ieders verbazing in de paddock. In de winter kwam het tot een akkoord met de FIA, een geheime afspraak waar de andere teams tot op heden nog altijd niets van weten.

De afgelopen dagen is echter naar buiten gekomen wat er precies is gebeurd. Corriere della Sera heeft informatie over de Ferrari-motor van 2019. Volgens het Italiaanse medium is Ferrari bespioneerd. Anders was het niet mogelijk geweest om voldoende bewijs te verkrijgen om de beweringen over de motor, die vorig jaar zijn gedaan, te controleren. Er is gesuggereerd dat de informatie over de Ferrari-motor niet volledig legaal is verzameld.

Wie is de Mol?

Journalist Giorgio Terruzzi schrijft in de krant: "Er zit een spionageverhaal achter de problemen die momenteel bij Ferrari spelen. Geïnspireerd door de overwinning van Charles Leclerc in Monza in 2019, ging de concurrentie achter de Ferrari-motor aan. En dat terwijl alle teams de grenzen van de regels opzoeken. Een industriële spionage-operatie vond plaats met de hulp van een Ferrari-insider, die hielp bij het onderzoek."

Volgens Terruzzi zijn er twijfels gerezen over hoe de informatie tegen Ferrari werd verzameld en of het legaal was. Opmerkelijk is het wel dat een medewerker van Ferrari informatie doorspeelt aan de concurrentie en dus is de vraag, wie is de mol bij Ferrari?

Dat Ferrari uiteindelijk niet schuldig is bevonden, komt volgens de sportkrantjournalist doordat de FIA ​​niet over voldoende middelen beschikt om een ​​gedegen onderzoek te doen. "Bovendien weet de FIA ​​dat alle motorfabrikanten op de limiet werken, terwijl ze zo min mogelijk risico willen nemen. Daarom konden bij Ferrari geen onregelmatigheden worden geconstateerd."

Sinds de Ferrari-motor in bedwang is gehouden, heeft het team uit Maranello het moeilijk. "De aerodynamische problemen van Ferrari zijn het resultaat van dit proces. De Italiaanse technici moesten, tegen hun wil in, een auto bouwen met een lagere topsnelheid omdat er met een ‘schone’ motor gereden moest worden. Volgens veel insiders in de F1-paddock is dit de enige ‘schone’ motor die momenteel in gebruik is."

Elke motorleverancier heeft zijn trucs, denkt Terruzzi, maar om het bloot te leggen is wel hulp nodig: "Er is bewijs nodig om na zo'n overtreding te kunnen controleren. Dit kan alleen worden verkregen met behulp van spionage of een klokkenluider."