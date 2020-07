Alonso: "Renault zal in 2021 geen races winnen"

Fernando Alonso zegt dat hij volgend jaar alles zal geven in de Formule 1, hoewel hij weet dat hij geen winnende Renault zal hebben. De tweevoudig wereldkampioen beëindigt zijn sabbatical in 2021, maar hij staat erop dat zijn belangrijkste focus voorlopig de Indy 500 is.

In gesprek met de Spaanse krant Marca zegt de Spanjaard: "Ik heb de F1-races bekeken en kijk vooruit naar Indianapolis. Dat is mijn uitdaging dit jaar. Het is moeilijk vanwege de situatie met coronabesmettingen in de Verenigde Staten en problemen met reizen. Er zijn geen vluchten, we hebben vergunningen nodig, maar het ziet er goed uit om daar te komen en de race te rijden."

"In september kijk ik dan naar F1 en volgend jaar kijk ik uit naar een nieuw avontuur."

Niet mogelijk om te winnen

Alonso is met zijn levendige persoonlijkheid nu berucht in de F1-paddock en benadrukt dat hij heel goed weet dat winnen in 2021 niet mogelijk zal zijn.

"De auto's van volgend jaar zullen hetzelfde zijn als we nu zien, dus ik weet waar Renault kan staan en dat we niet zullen vechten voor de winst. Maar het werk om te proberen te verbeteren voor 2022 met een sterk team en een sterke omgeving is opwindend. Hoe dan ook, als ik het vizier sluit, maakt het me niet uit of het voor de tiende, zevende of vierde is, het zal altijd aanvoelen als de laatste bocht voor het winnen van het wereldkampioenschap."