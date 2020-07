Di Montezemolo maakt zich zorgen over toekomst van Ferrari

Ferrari moet moedige beslissingen nemen of het risico lopen meer te verliezen dan alleen het wereldkampioenschap 2020. Dat is de waarschuwing van de voormalige Ferrari-president Luca di Montezemolo, die op Rai-radio vertelde dat 'dit seizoen verloren is' voor het beroemde team uit Maranello.

De voormalig Ferrari-baas zei hierover: "Dit seizoen is verloren, maar de volgende lopen ook gevaar. In de organisatie zijn moedige beslissingen nodig, omdat Binotto eigenlijk alleen is."

Advies geven

Er rust momenteel veel druk op de schouders van Mattia Binotto, die als Ferrari-teambaas ook fungeert als technisch directeur. De 72-jarige Montezemolo werd in 2014 verdreven na een machtsstrijd met wijlen Sergio Marchionne, en hij zegt: "Ik zou gisteren te voet teruggaan naar Maranello. Maar dat is onmogelijk."

Dus blijft hij alleen om advies te geven, waarbij hij waarschuwt dat als Ferrari er nu niet in slaagt de crisis te doorbreken, dit gevolgen zal hebben voor de toekomst.

"Ik maak me grote zorgen over wat er daarna gebeurt, want we hebben het ook voor 2021 en 2022. Het probleem van vandaag komt voort uit de organisatie, waar slechts één persoon die ook erg jong is, veel verantwoordelijkheden op zijn schouders heeft. Het management van Ferrari moet nu moedige beslissingen nemen. Als de auto niet snel is verbeterd, wordt het volgend jaar nog erger."

Verkeerde keus Vettel

Wat de coureurs betreft denkt Montezemolo dat die situatie ook verkeerd is gecontroleerd: "Ik zou eerlijk gezegd het vertrek van Vettel niet zo snel hebben aangekondigd, omdat de druk op Leclerc nu ook groot is. Laten we niet vergeten dat hij erg jong is, pas sinds vorig jaar voor Ferrari rijdt en nog niets heeft gewonnen."

"Het is niet eenvoudig om twee nummer 1's bij elkaar te brengen, de keuze is om er maar één te hebben, maar ik had gewacht om het aan te kondigen. Het probleem ligt echter niet bij de coureurs en ik denk niet dat een neus of een vleugel genoeg zal zijn. Er is elke week of elke 14 dagen een race en met deze organisatie denk ik dat het moeilijk zal zijn om de auto te ontwikkelen of denken aan de toekomst."