Red Bull over updates op RB16: "De aerodynamica werkt niet zoals we dachten"

Red Bull Racing had veel verwacht van het seizoen 2020, vooral om mee te doen om het kampioenschap. Voorlopig heeft het Oostenrijkse team weer het nakijken op Mercedes en lijkt de ontwikkeling van de RB16 geen vooruitgang te zijn. Het team zegt echter dat het geen fundamenteel probleem heeft aan de wagen.

Dat is de claim van teambaas Christian Horner, nadat Max Verstappen een goede race kende na een slechte kwalificatie en zelfs een crash voorafgaand aan de race om als tweede te eindigen achter Lewis Hamilton in Hongarije.

Basis van RB16 is in orde

Voordien zei Dr. Helmut Marko dat hij denkt dat de 1,4 seconden kloof in de kwalificatie naar Mercedes heeft aangetoond dat de 2020-auto een 'fundamenteel probleem' heeft. Tegenover Auto Motor und Sport zei Horner: "Er zijn wat afwijkingen in de auto. De aerodynamica gedraagt ​​zich niet zoals we zouden verwachten en we werken er hard aan om dat te begrijpen, maar ik denk dat de basis van de auto juist is."

"We moeten gewoon het tempo halen dat de simulaties ons beloven. Dan zouden we veel dichterbij moeten zijn", voegde hij eraan toe.

Na zijn crash voor de race en een indrukwekkende 12 minuten durende reparatie op de grid door de monteurs, zei Verstappen dat hij op zondag als tweede eindigde 'het maximale' dat mogelijk was. Tegenover RTL zei de 22-jarige Nederlander: "Mercedes is zo dominant dat het natuurlijk een geweldige prestatie is om tussen die twee coureurs op de tweede plek te eindigen."