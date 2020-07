Mercedes maakt fout bij Bottas: "Ze deden te veel benzine in mijn wagen"

Valtteri Bottas onthulde na de Grand Prix van Hongarije dat hij de strijd met Lewis Hamilton niet aan kon gaan vanwege een tankfout door het team van Mercedes. Naast de mislukte start van de Hongaarse Grand Prix had Valtteri Bottas dit weekend nog andere problemen. Het gevecht tegen Lewis Hamilton werd in ieder geval niet geholpen door het feit dat de Fin op tijd werd bijgetankt met te veel brandstof.

Bottas verloor in de kwalificatie van zaterdag slechts een tiende van een seconde op teamgenoot Hamilton en moest de race vanaf de tweede plaats starten. In het begin was hij echter in de war door het lampje op het stuur waardoor hij zijn start verprutste.

Door de verwarring bij Bottas kwam hij na de eerste ronde als zesde over start-finish. Hamilton ontsnapte onweerstaanbaar en behaalde de overwinning en de voorsprong in het WK nadat Bottas derde werd achter Max Verstappen.

Te veel benzine in de auto

Na afloop van de race zei Bottas: "Dit is nog nooit eerder voorgekomen. Ik keek naar de startlichten, er stonden er vijf aan. Toen zag ik een lichtje knipperen op mijn stuurt en dacht dat de race van start ging."

Dit was echter niet het enige probleem. Bottas onthulde dat er meer aan de hand was. De Fin: "Er is gisteren iets fout gegaan. Ik had om de een of andere reden teveel benzine in de auto. Dat heeft natuurlijk tot op de dag van vandaag invloed gehad. Ik heb zowel de kwalificatie als de race met te veel benzine gereden blijkt achteraf."

"Ik hoop dat dit de slechtste race van het seizoen was. Hier valt veel van te leren. We bevinden ons nog in de beginfase. Lewis leidt het WK, maar het seizoen is pas net aan de gang."