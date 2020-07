Hamilton na pole: "Bottas zorgt voor perfectie bij mij"

Lewis Hamilton heeft zojuist zijn 90ste pole position gepakt in zijn Formule 1-carrière. De Brit in dienst van Mercedes reed een fenomenaal rondje. Morgen zal hij starten naast zijn teamgenoot Valtteri Bottas. Achter hem staan verrassend twee Racing Point-bolides.

Dat de Mercedes-motor dit weekend goed presteert, was tijdens de kwalificatie wel duidelijk met een 1-2 voor Mercedes, 3-4 voor Racing Point en Russell en Latifi die in Q2 kwamen.

Lewis Hamilton is daarom enorm trots op Mercedes met deze prestatie. "Te gek! Ik moest echt alles geven voor dit rondje, ongelofelijk. Ik voel me vereerd om met deze groep mensen samen te werken."

Bottas houdt Hamilton scherp

Teamgenoot Valtteri Bottas was de enige tegenstander van Hamilton en was ook enorm goed. Hamilton zei daarop dat Bottas hem scherp houdt. "Valtteri maakt het mij helemaal niet makkelijk. Het vereist perfectie van mij. Het is zeker niet makkelijk, maar ziet er misschien zo uit in vergelijking met anderen. We moeten vanavond gewoon het werk doen en het is een lange weg om eerste te worden. Ik zal hard werken om een 1-2 thuis te brengen voor het team."

Morgen zal de race om 15:10 van start gaan.