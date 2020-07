FIA wil voor Silverstone uitspraak over legaliteit RP20 van Racing Point

De FIA ​​wil vóór de volgende race van het F1-kampioenschap op Silverstone beslissen over het protest van Renault tegen Racing Point. Nikolas Tombazis, het hoofd van de technische dienst voor de formule wagens, zei echter dat het geschil mogelijk pas eind augustus wordt beslecht als er tegen de beslissing beroep wordt aangetekend.

Racing Point moet bewijs aanleveren

Racing Point heeft drie weken de tijd gekregen om een ​​document in te dienen als reactie op de beschuldigingen, legde Tombazis uit. "Ik denk dat het redelijk is om te zeggen dat Racing Point dit werk waarschijnlijk eerder dan drie weken zal afmaken. Dus ik verwacht dat ze de komende week iets zullen indienen."

"Daarna zullen de stewards bijeen komen, dat zal mogelijk voor Silverstone plaatsvinden. Dat hangt echter af wanneer Racing Point hun bewijsmateriaal voltooit en wij, de technische afdeling van de FIA, onze stukken voltooien. Maar een waarschijnlijke, mogelijke beoordelingsdatum is een week voor de eerste race in Silverstone. Onder normale omstandigheden zouden de stewards binnen een paar uur of een dag na die hoorzitting beslissen."

In beroep tegen de uitspraak

De zaak kan echter nog een maand blijven rommelen als iemand tegen die beslissing in beroep gaat. Tombazis: "Teams hebben het recht om in beroep te gaan. Volgens mij hebben ze daar vier dagen de tijd voor. Theoretisch kan het team dat niet blij is met de beslissing van de stewards besluiten om in beroep te gaan en naar het internationale hof van beroep te gaan."

"Dan is het natuurlijk weer een reeks voorbereidingen en betrokken advocaten en inzendingen van bewijsmateriaal. Dan zal het waarschijnlijk tot aan de Spaanse Grand Prix gaan duren maar dat moet allemaal nog officieel worden. We hebben tegen eind augustus een definitieve beslissing als teams besluiten om in hoger beroep te gaan."