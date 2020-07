Lando Norris: "We komen totaal andere problemen tegen"

Lando Norris heeft bekend dat hij in shock is na een moeilijke start van het Hongaarse Grand Prix-weekend. Hij denkt dat het heeft benadrukt wat hij heeft beschreven als 'nog een paar van de zwakke punten van McLaren'.

McLaren boekte vorig jaar een dubbele puntenfinish op het circuit, maar Norris heeft gesuggereerd dat een herhaling op zondag moeilijk kan worden na wat het team ontdekte tijdens de enige droge oefensessie in de ochtend. Norris reed slechts de negende tijd in de eerste vrije training en finishte meer dan 1,5 seconde achter Lewis Hamilton van Mercedes, wiens beste tijd op de harde band werd gezet in vergelijking met zijn landgenoot die op de zachte band was.

Andere situatie dan Oostenrijk

Na afloop zei Norris hierover: "Het was fijn om in de eerste plaats weer in de auto te zitten, maar het was niet zo leuk om ermee te rijden. Het was best lastig. Ik denk dat we ons in een heel andere situatie bevinden dan in Oostenrijk, wat betreft balans van de auto en de problemen die we tegenkomen. Het is een soort schok zou ik zeggen, want dit hadden we niet verwacht."

Met de voorspelling van gemengde weersomstandigheden voor de rest van het weekend wist Norris niet zeker wat er op de zondag mogelijk zou zijn, en voegde hij eraan toe: "We hebben duidelijk huiswerk te doen voor morgen."

Wat betreft een verklaring voor het gebrek aan tempo, voegde Norris toe: "Er zijn een paar dingen. Baanomstandigheden, er zijn zoveel dingen in de Formule 1 die verschillende dingen kunnen beïnvloeden."