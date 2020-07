Max Verstappen valt in herhaling: "Balans van de auto moet beter"

De eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van Hongarije zitten erop al is het lastig om echt een balans op te maken. Vooral voor Red Bull Racing is dat lastig aangezien het team vanochtend niet voor snelle tijden ging maar nieuwe onderdelen testte op de RB16, en in de middagsessie het regende en zowel Albon als Verstappen nog geen handvol rondes reden.

Balansproblemen

Max Verstappen eindigde de ochtendsessie op P8 en de middagsessie op P7. Na afloop was de Nederlander in gesprek met Sky Sports en zei dat er nog hard gewerkt moet worden: "Vandaag was erg lastig vanwege de wisselende en moeilijke baancondities maar dat geldt ook voor de andere coureurs. Het was geen lekkere dag en het was balen dat het regende tijdens de tweede vrije training, anders hadden we kunnen kijken waar we echt stonden."

"We moeten aanpassingen gaan doorvoeren aan de auto zodat het morgen beter gaat. Vooral de balans moet flink verbeterd worden want dat loopt nog niet lekker. Gelukkig hebben we nog de hele nacht om naar de data te kijken.

Het lijkt door de woorden van Verstappen dat de RB16 het hele jaar al balansproblemen heeft want ook in Oostenrijk vertelde hij de afgelopen twee weken dezelfde verhalen.

Weersverwachting

Tot slot wordt hem ook gevraagd wat hij verwacht van het weer aangezien ook voor de komende dagen wat regen is verwacht. De 22-jarige Red Bull-coureur denkt dat het elke dag gaat regenen: "We zullen moeten afwachten maar volgens mij gaat het hier elke dag regenen zoals vandaag, dus het zal de vraag zijn wanneer en vooral hoe hard. Ik verwacht echter het hele weekend regen, dus morgen en zondag."